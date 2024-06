Die Campingplätze befinden sich in einer Region, in der sich über Jahrhunderte hinweg römische, slawische und germanische Kulturen vermischt haben und somit für vielfältige kulturelle Hintergründe sorgen. Hier lässt sich die unberührte Landschaft in ihrem natürlichen Zustand erleben.

Gekocht, gefeiert, gelebt wird in einer Symbiose aus Alpen und Adria und das bei außergewöhnlich vielen Sonnenstunden. Gewürzt werden die Urlaubserlebnisse aber vor allem durch die Begegnungen mit den Menschen, die hier leben. Menschen die schnell zu Freunden werden. In dieser ehrlichen Atmosphäre haben sich die 8 Campingsterne zusammengetan, die die Vielfalt der Region in Ihren Angeboten widerspiegeln.