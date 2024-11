In Grindelwald liegt direkt unter dem neuen Eigerexpress der Camping Eigernordwand. Der Platz hat eine Traumlage für Winterssportler, dementsprechend ist die Nachfrage nach Saisonstellplätzen. Die Platzleitung verspricht aber stets, ein paar Parzellen für Kurzurlauber freizuhalten, denkt dabei natürlich in erster Linie an Wohnmobilisten, denen die Anfahrt bis Grindelwald auch bei widrigen Straßenverhältnissen zugetraut wird. Der Platz bietet alles, was der Wintercamper braucht.

In Lauterbrunnen befindet sich der Camping Jungfrau, der in den 1960er-Jahren gegründet wurde und im Laufe der Jahre immer wieder ausgebaut und modernisiert wurde. Die Infrastruktur ist großartig. Der Ski-Bus fährt alle 30 Minuten direkt vom Campingplatz zum Bahnhof, aber auch zu den Skigebieten in der Region. Tipps und Tageskarten bekommen Gäste an der Rezeption.