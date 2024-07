Lange Fahrten machen mitunter durstig. Schon unterwegs nährt sich die Vorfreude auf ein schönes kühles Glas Bier, am liebsten sofort am Campingplatz. Umso besser, wenn sich die Übernachtungsgelegenheit in der Nähe einer Brauerei befindet. Dort gibt es meist ein uriges Restaurant oder sogar einen Biergarten. So wie an einigen Braustätten in Oberösterreich.

Was für Schottland der Whisky, ist für das Mühlviertel das Bier. Dass das Getränk hier besonders schmeckt, liegt auch an der umgebenden Natur am Nordrand der Alpen. So filtert der hiesige Stein, der Mühlviertler Granit, das klare, weiche Urgesteinswasser. Es bildet mit dem Mühlviertler Hopfen aus dem größten Anbaugebiet Österreichs eine Grundzutat der regionalen Biere.