Die Ostseeinsel Fehmarn bietet eine abwechslungsreiche Landschaft mit beeindruckenden Küstenlinien, breiten Stränden und weitläufigen Feldern und Wiesen. Zum Jahresende hin klingt der Trubel der Hauptsaison ab, Deiche und Strände leeren sich, nun ist die beste Zeit, um die Ruhe und Weite der Insel und die veränderte Natur bei langen Spaziergängen oder Radtouren auf sich wirken zu lassen.

Und Fehmarn hat auch in der kühleren Jahreszeit einiges zu bieten. Sogar die Kinderanimation des Tourismus-Service veranstaltet ein Animationsprogramm mit Lagerfeuer und Stockbrot. In der Breiten Straße in Burg reihen sich Geschäfte mit aktueller Mode, Deko-Artikeln und fehmarnschen Erinnerungsstücken aneinander und laden zum Shopping ein. In gemütlichen Cafés und Restaurants kann man nach einem langen Spaziergang einkehren und Kaffee und Kuchen oder typische Inselgerichte genießen. In der Badewelt am Südstrand – dem FehMare – lässt sich die tobende Ostsee vom warmen Meerwasserwellenbad oder der Saunalandschaft aus beobachten.