Winterreise Großarltal – Im Einklang mit der Natur

Manche Skigebiete beenden die Beschneiung, andere bauen aus. Um Sport- und Naturgenuss nachhaltig zu vereinen, müssen moderne Skigebiete den Spagat schaffen zwischen Schneesicherheit und Attraktionen für ihre Gäste auf der einen und ökologischen Begleitmaßnahmen auf der anderen Seite. Das österreichische Skigebiet Großarltal, es gehört zu Ski amadé, ist aber mit Liften nur an Dorfgastein angeschlossen, hat auf diese Anforderungen reagiert und führte schon im vergangenen Winter einige Neuerungen ein. So wurde bereits in eine moderne 10er-Kabinenbahn auf das Gipfelplateau des Kieserls, in zusätzliche Pisten, ein neues Gipfelrestaurant und gleichzeitig umfangreiche ökologische Begleitmaßnahmen investiert.