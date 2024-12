Neuhaus am Rennweg - wo das ganze Jahr Weihnachten ist

Die Geschichte der Glasbläserei im grünen Herzen Deutschlands ist lang, sehr lang. Seit über 170 Jahren ist die Firma Greiner-Mai ein Teil davon. „Aber das reicht noch viel weiter zurück“, so Ines Zetzmann. „Bereits 1597 ließen sich erste Glasbläser in Lauscha nieder. Einer davon war Hans Greiner“, ergänzt sie nicht ohne Stolz. 1847 war es dann, als Christian Greiner-Mai, ob seines eher finsteren Gemütes auch „Finstermai“ genannt, so arm war, dass kein Geld für den damaligen Baumschmuck aus Äpfeln und Nüssen vorhanden war. So wird erzählt, dass sich nur noch ein paar Glasrohlinge fanden und der „Finstermai“ daraus zur Freude von Frau und Kindern kleine Glasfrüchte blies. Soweit die Legende. Fakt ist, dass bereits ein Jahr später der gläserne Christbaumschmuck aus Lauscha über Verleger in Sonneberg den Weg in die weite Welt nahm. Und so ist das bis heute geblieben. Export ist auch heute ein wichtiger Teil des Geschäfts.

Handarbeit ist die Grundlage der faszinierenden Schmuckstücke aus hauchzartem Glas. Auch daran hat sich nichts geändert. Gern zeigt Ines Zetzmann in ihrer kleinen Manufaktur, wie aus den Glasrohlingen, die aus einer benachbarten Glashütte geliefert werden, die so begehrten Kleinodien entstehen. Zuerst werden sie über den Glasbrenner auf 1.300 Grad erhitzt, und dann sind geschickte Hände und kräftige Lungen gefragt.

Toni Weigelt und Rudi Leipold gehören zu der immer kleiner werdenden Schar derer, die dieses Handwerk (Mundwerk) beherrschen. Schnell erhält das erhitzte Glas die gewünschte Form. Eine Leere hilft, dass die Größe immer stimmt. Für ausgefallene Modelle, seien es Engel, Kapellen oder Tiere, presst der Glasbläser das heiße Material in Keramikformen. Davon gibt es im Hause Greiner-Mai Hunderte. Viele davon an oder über 100 Jahre alt. Tradition wird groß geschrieben. Dann folgt als nächster Arbeitsschritt das Versilbern. Jedes Stück erhält einen Tropfen Silbernitrat. Wieder ist Erfahrung, Können und Fingerspitzengefühl gefragt, damit sich das Silber perfekt gleichmäßig in der Kugel verteilt.

Manuela Geißler hat das – im wahrsten Sinne des Wortes – im Griff. Für den Feinschliff sorgen Glasmalerinnen wie Bettina Winkler. Pinsel aus den Haaren der Schwanzspitze eines Eichhörnchens sind deren Werkzeug. Dann ist es geschafft, wieder ist ein kleines Stück Weihnachtszeit entstanden, das später am Baum nicht nur Kinderaugen glänzen lässt.