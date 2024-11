Nun würde man der Region unrecht tun, sie allein auf die zweifellos genussreiche Schiene zu verschieben. Auch abseits voller Gläser und Teller gibt es mancherlei zu entdecken. So zum Beispiel die Basilika der schmerzhaften Mutter Maria am Weizberg. Sie ist nicht nur eine der schönsten spätbarocken Kirchen der Steiermark, sondern, durch Papst Franziskus zur Basilika Minor erhoben, ein spirituelles Zentrum der Region.

Mit Spiritualität haben auch die Plätze der Begegnung und Einkehr in St. Ruprecht an der Raab zu tun. Zu denen, die sich besonders um solche Orte der Ruhe und vielleicht auch Besinnung kümmern, gehört der Ruprechter Holzschnitzer Hans Pendl. Mit ihm unterwegs auf seinem Wanderweg „7 Plätze, 7 Schätze“ zu sein, gehört zu den besonders eindrücklichen Erlebnissen in der Oststeiermark.

Eindrucksvoll, wenn auch in eine ganz andere Richtung, ist ein Besuch in der Tierwelt Herberstein am Stubenbergsee. (Ganz in der Nähe des Campingplatzes.) Unter dem Motto „Karneval der Tiere“ gibt es reichlich Erlebnisse mit ganz verschiedenen Vierbeinern und recht interessant auf Kinder zugeschnitten. Dort kann übrigens auch der vierbeinige Freund der Familie mit auf Tour gehen. Da sollte man schon etwas Zeit einplanen.

Inmitten der grünen Oststeiermark am Stubenbergsee liegt der Campingplatz und Gasthof Steinmann. Seit 1976 wird die Campinganlage von der gleichnamigen Familie geführt, und die hat hier ein wahres Idyll für Caravaner aufgebaut. Als Basislager im Zentrum des Apfellandes hat der Gast alles perfekt im Griff.

Vielleicht noch ein Tipp zum Abschluss. Auch wenn der nun wieder dem „leiblichen Wohl“ frönt. In St. Ruprecht haben sich sechs Gastronomen zu einer Genusstour zusammengeschlossen. Wandernd von Station zu Station warten dann auf die Gäste der Region jeweils regionaltypische Leckereien und bilden damit vielleicht den perfekten Urlaubsabschluss einer wunderschönen Reise in der Oststeiermark.