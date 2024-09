Campingreise Nordfrankreich: 9 Camps in der Normandie

Côte de Nacre

Die Côte fleurie lassen wir dieses Mal aus und fahren direkt weiter zur Côte de Nacre. Den Charme der Belle Époque findet man an der Küste von Ouistreham bis Pointe du Hoc nicht. Dafür ist es ruhiger und deutlich preiswerter als in Deauville oder Honfleur an der Blumenküste. Und reichlich Sandstrand gibt es hier auch. Der Strand bei Vierville ist so lang und breit, dass sich Badegäste und Strandsegler nicht in die Quere kommen.

Unbeschwertes Strandleben im Jahr 2024 – vor 80 Jahren sah das ganz anders aus an dieser Küste. Am 6. Juni 1944 starteten die Alliierten hier die größte Militäroperation aller Zeiten. Sie leiteten damit die Niederlage des Nazi-Regimes und so das Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Der Tag ist als D-Day (Decision Day, Tag der Entscheidung) in die Geschichte eingegangen.

Längst ist der Begriff Landungsstrände bekannter als der Name Perlmuttküste. Die einzelnen Strandabschnitte haben die Codenamen der Militäroperation übernommen: Omaha Beach, wo die US-Army landete, oder Gold Beach, wo die Briten an Land gingen. Nicht nur am D-Day-Jahrestag kommen die Nachfahren der gefallenen Soldaten, inzwischen die Enkel oder Großneffen, in Scharen. Die Schauplätze des Landesmanövers sind Touristenmagnet Nummer eins in der Normandie geworden.