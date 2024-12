Campingplatz Neudahner Weiher, Neudahner Weiher 5, 66994 Dahn, Tel: 06391/1326, kontakt@neudahner-weiher.de,

www.neudahner-weiher.de. Geöffnet von 28. März bis 31. Oktober.

In einem ansprechenden Tal am Neudahner Weiher (Badesee nur für Campinggäste) unterhalb der Burgruine Neudahn gelegen. 55 Stellplätze für Touristen, 80 für Dauercamper. Es gibt auch ein direkt am Seeufer gelegenes Mobilheim zu mieten. Ausgedehntes Wander- und Radwege-Netz. Ein Radweg führt direkt am Campingplatz vorbei. Zur Burgruine Neudahn wandert man in zirka fünfzehn Minuten. Brötchenservice. Einkaufsmöglichkeiten sowie Felsland Badeparadies & Saunawelt in Dahn (ca. 3 km).

Vergleichspreis: 40 Euro

Naturcampingplatz Am Berwartstein, Im Laichfeld 1, 76891 Erlenbach bei Dahn, Tel: 0173/6844532,

campingplatz.am-berwartstein@t-online.de, www.naturcampingplatz-berwartstein.de. Geöffnet bis 3. November.

Ruhige Waldlage, circa ein Kilometer von der Ortschaft Erlenbach entfernt. Naturbadesee Seehof in wenigen Minuten erreichbar, dort gibt es einen Kiosk (geöffnet Apr – Okt). Gaststätte „FSCE Sportheim“ am Campingplatz (gutbürgerliche Küche und hausgemachte Kuchen). In der nahe gelegenen Burg Berwartstein gibt es eine Burgschenke. Ausgedehntes Wander- und Radwegenetz (z. B. der Raubritterradweg ganz in der Nähe). 80 Stellplätze für Touristen, 80 für Dauercamper. Wohnwagen-Stellplatz für zwei Erwachsene und ein Kind: 30 Euro, zuzüglich Strom (3 Euro pro Nacht), Internet gegen Gebühr in ausgewiesenem Bereich.

Campingplatz Moosbachtal, Neudahner Weiher 12, 66994 Dahn, Tel: 06391-9248530, info@campingplatz-moosbachtal.de, www.camping-moosbachtal.info.

Nahe Campingplatz Neudahner Weiher im Moosbachtal gelegen. Umgeben von Wäldern und Buntsandsteinfelsen. Radweg führt direkt am Campingplatz vorbei. Wanderwege (u. a. zur nahe gelegene Burg Neudahn). 40 Stellplätze für Touristen, 120 für Dauercamper. Kinderspielplatz. Kiosk. Internet gegen Gebühr. Rund vier Kilometer von der Ortschaft Dahn entfernt mit dem Felsland Badeparadies & Saunawelt.

Vergleichspreis: 32,50 Euro

Waldcamping-Platz Camping-Club-Pirmasens, Schöntalstraße 11, 66996 Ludwigswinkel, Tel.: 06393/1793, www.campingclub-pirmasens.net. Geöffnet von 1. Mai bis 30 September.

Mit Bäumen und Sträuchern bestandener Platz, umgeben von Wäldern mit Buntsandsteinfelsen und Burgen. 40 Stellplätze für Touristen, 110 für Dauercamper. Öffentliche Gaststätte mit Terrasse und Gastgarten auf dem Platz. Kinderspielplatz, Bouleplatz, Tischtennis. Schöner Badeweiher (Schöntalweiher) in der Nähe. Rad- und Wanderwege. Vergleichspreis: 25 Euro