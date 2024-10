Rees, Erlebnispark Wunderland Kalkar und Grieth

Nach unserem Schloss-Abstecher wollen wir uns ein wenig Wind um die Nase wehen lassen und gehen in Rees an Bord des Fahrgastschiffs Germania. Während unserer entspannten Rheinschifffahrt bei Kaffee und Kuchen passieren wir den Erlebnispark Wunderland Kalkar. Das umgebaute Kernkraftwerk ist mit seinen verschiedenen Attraktionen, Vergnügungsmöglichkeiten und einem Hotelkomplex eine interessante Mischung aus Unterhaltung und ungewöhnlicher Nutzung eines ehemaligen Industriestandorts. Gerade für Familien mit Kindern lohnt sich ein Ausflug in diesen Freizeitpark.

Nach knapp vier Kilometer kommen wir zum Örtchen Grieth, ein idyllisches Fischerdorf am Ufer des Rheins. Die urigen Fischerhäuser und der malerische Hafen vermitteln den Eindruck, als wäre die Zeit stehen geblieben. Bei einem späteren Spaziergang durch das historische Fischerdorf entdecken wir das Denkmal des Schiffervereins Grieth 1833 e. V.. Dieser Verein, der älteste seiner Art am Rhein, trägt stolz zur Bewahrung der maritimen Traditionen bei. Der Verein besteht derzeit aus 49 Mitgliedern, wovon 13 immer noch in der aktiven Berufsschifffahrt tätig sind.

Der krasse Gegensatz ist die Emmericher Rheinpromenade elf Kilometer weiter rheinabwärts. Vom Schiff aus können wir die vielen Lokale sehen, die die Besucher bei dem schönen Wetter zum Verweilen anlocken. Wir genießen die Rückfahrt, vorbei am Emmericher Containerhafen. Natürlich bietet dieser keinen Vergleich zu Duisburg oder Hamburg, aber dennoch können wir auch hier emsiges Verladen beobachten.

Zurück in Rees, kurz vor der Anlegestelle, liegt das historische Schiff „Heinz“. Wir erfahren, dass der alte Kahn im Dienst der Wissenschaft steht und von Rheinfischer Rudi Hell dort verankert wurde, da die Strömung dort den Fischfang begünstigt. Nach der erlebnisreichen Fahrt schlendern wir noch eine Weile entlang der Reeser Rheinpromenade und genießen das beeindruckende Panorama mit den farbenfrohen Geranienkästen und dem geschäftigen Treiben der Berufsschiffer und Freizeitkapitäne.