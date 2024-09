Ein lohnendes Ziel ist der Wild-Berghof Buchet in Bernried: Hier erleben Gäste den Alltag auf einem Bauernhof hautnah. Kinder streicheln und füttern hingebungsvoll die zahlreichen Tiere. Und stecken die Erwachsenen unweigerlich mit ihrer Begeisterung an, wenn sie auf den geführten Wanderungen durch die umliegenden Wälder hüpfen, bei denen es spannende Einblicke in die heimische Flora und Fauna gibt. Am Abend wartet ein köstliches Wildessen im hofeigenen Restaurant, das regionale Spezialitäten aus eigener Produktion serviert. Wer will, kann im preisgekrönten Scheunenhäuschen oder im Design-Cube übernachten.

Auch bei Kultur- und Kunstinteressierten kann die Region punkten. Viele Ortschaften wurden durch die jahrhundertealte Glasmachertradition geprägt. Nirgends sonst in Deutschland gibt es so viele glasverarbeitende Betriebe. Zwar weicht das traditionelle Handwerk immer mehr der industriellen Produktion, doch sind die Kunstwerke renommierter Glaskünstler in zahlreichen Museen präsent.