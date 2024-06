Wandern mit Blick aufs Meer

Wer ganz oben starten will, der steuert sein Gespann nach Putgarten im Norden Rügens. Rund um die Nordspitze gibt es allein zehn Campingplätze. Kap Arkona, der Insel nördlichster Punkt, liegt einen guten Kilometer gen Nordosten entfernt, zu erreichen per pedes oder im Sattel. Die Visite lohnt sich: Leuchtturm und Museum, Spielplatz und Imbiss machen den Ausflug zu einem gelungenen Erlebnis mit Weitblick über die Ostsee. Das ursprüngliche Leben der Fischer lässt sich in dem Dorf Vitt erahnen, anderthalb Kilometer nach Südosten von Putgarten entfernt. Die weiß getünchten Häuser mit den Reetdächern strahlen in der Frühlingssonne, allen voran die achteckige evangelische Kapelle am Ortseingang.

Tipp: Im Café am Meer gibt es leckeren Kuchen und einen Pott Kaffee – dazu unendlich viel Meerblick. An der Küste wartet weiter südlich eine Überraschung für archäologisch interessierte Urlauber: Nach 3,3 Kilometern über den Hochuferweg ist das Großsteingrab Riesenberg erreicht. Diese megalithische Anlage liegt in Nobbin und gilt als die größte ihrer Art auf Rügen. Sie ist entstanden zwischen 4.200 und 2.800 vor Christus – also vor den Pyramiden von Gizeh.

Tipp: Wem der Weg ohne Unterbrechung zu weit ist – beim Steilufercafé Zur kleinen Rast auf halber Strecke ist der Name Programm. Nur wenige Meter südlich liegt der Knaus Campingpark Rügen. Ebenfalls im Norden Rügens erstreckt sich der Strand Nonnevitz. Dieser kilometerlange Strand, streckenweise für FKK genutzt, ist unter anderem zugänglich vom familienfreundlichen Regenbogencamp. Hier stehen die Urlauber unter hohen Bäumen in einem dichten Wald – wie angenehm Schatten sein kann, macht sich schon im Frühjahr bemerkbar. Strand und Wald sind Teil des Naturschutzgebietes Nordwestufer Wittow und Kreptitzer Heide. An dessen westlichem Rand liegt das Küstencamp. Von hier aus sind Wanderungen und Radtouren möglich – und ein Bad in der im Frühjahr noch frischen Ostsee.