Besonders wichtig beim Besuch von Eichstätt indes sind die Museen der Stadt. So zeigt das Jura-Museum mit seiner einmaligen Fossiliensammlung ein Original des Urvogels Archaeopteryx und den Dinosaurier Juravenator starki. Erst 2020 hat es einen riesigen Umzug des sogenannten Eichstätter Riffs in andere Aquarien des Museums gegeben. Darüber läuft in der Ausstellung ein Film. Im Museum für Ur- und Frühgeschichte im selben Gebäude sind ein Mammutskelett zu sehen und eine Römerabteilung.

Wer sich für die umgebende Natur und ihre Schätze interessiert, ist im Informationszentrum Naturpark Altmühltal mit Biotopgarten gut aufgehoben. Hier erfährt der Besucher alles, was er aktiv hier erleben kann: vom Altmühltal-Rad- und -Panoramaweg über Wanderrouten, Dinosaurierspuren, Bootswandern, Schiffstouren und Ausspannen an spirituellen Orten. Tipp: Tatsächlich ist es möglich, im Hobby-Steinbruch am Blumenberg Fossilien zu sammeln.

Ganz klar: Wer eine Stadt wie Eichstätt so intensiv unter die Lupe nimmt, bekommt irgendwann Hunger. Historische Schankräume bieten die Restaurants Zum Höllbräukeller und der Braugasthof Trompete. Beide setzen unter anderem auf deftige und einheimische Küche. Nach einem Stadtbummel genau das Richtige. Und nach dem Bier ist es nicht mehr weit wieder zurück in den Caravan an der Altmühl.