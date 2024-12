Städtetipp Rottenburg am Neckar

Doch zunächst heißt es, den Dom St. Martin neben dem Brunnen zu besuchen. Im 12. Jahrhundert war das Bauwerk die Liebfrauenkapelle am Markt, seit Ende des 15. Jahrhunderts die Pfarrkirche St. Martin – und seit 1828 Bischofskirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Stadtbrand von 1644 zerstörte das Kirchenschiff, es wurde bis 1655 neu aufgebaut.

Der spätgotische Kirchturm, 1486 bis 1491 von dem Rottenburger Hans Schwarzacher errichtet, gilt als Wahrzeichen der Stadt. Der achteckige Turmhelm erhebt sich über dem quadratischen, durch Gesimse in Geschosse gegliederten Schaft. Innen sind Haupt-, Chor- und Truhenorgeln zu sehen und zu hören. Tipp: Regelmäßig finden in dem großen Gotteshaus Konzerte statt. Doch auch die zwölf Glocken des Doms klingen unüberhörbar über Rottenburg. Das Bischöfliche Ordinariat hat seinen Sitz in dem Palais am Eugen-Bolz-Platz 1. Der 2013 renovierte Gebäudekomplex steht mitten in der Innenstadt an einer Stelle, die nachweislich 7.000 Jahre lang besiedelt ist.