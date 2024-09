Städtetipp Weimar und Gedenkstätte Buchenwald

Info Weimar und Buchenwald

Tourist Information Weimar, Markt 10, 99423 Weimar, Tel.: 03643-7450, tourist-info@weimar.de,

www.weimar.de/tourismus

In der Tourist-Information gibt es eine spezielle Info-Abteilung der Gedenkstätte Buchenwald. Hier finden sich Bücher zum Thema sowie die kostenlosen Broschüren „Der Ettersberg bei Weimar – Zeitschneise“ und „Wegweiser durch die Gedenkstätte Buchenwald“. Auf der Webseite gibt es verschiedene Apps und Audioguides zum kostenlosen Download. Tel.: 03643-745500, buchenwaldinfo-weimar@buchenwald.de, www.buchenwald.de

Am Parkplatz der Gedenkstätte Buchenwald gibt es ebenfalls eine Infostelle mit kleiner Buchhandlung, Tel.:03643-430200, information@buchenwald.de

Tipp: Mit der Weimarcard hat man für 48 Stunden freien Eintritt in Museen in Weimar und in die Gedenkstätte Buchenwald, außerdem kostenfreie Teilnahme an Stadtführungen und freie Fahrt mit Stadtbuslinien. Erhältlich bei der Tourist-Information Weimar (auf der Webseite und vor Ort) für 32,50 Euro

Lesestoff, auch für Erwachsene lesenswert: „Weimar – Der Kinderstadtführer“ von Stefanie Paul, Wartburg Verlag, 10 Euro.

Zur Vorbereitung auf das Thema Konzentrationslager im Allgemeinen und auf Buchenwald im Speziellen empfiehlt sich der „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertész, Verlag Rowohlt, 14 Euro.

Im Umfeld des Gauforums Weimar (Jorge-Seprún-Platz) kann man sich mit den Glanz- und Schattenseiten Weimars auseinandersetzen: Eine kleine Ausstellung im sogenannten Turmhaus informiert über die NS-Geschichte des Gauforums (auch digital unter www.gauformum.de), im Museum Neues Weimar (Jorge-Seprún-Platz 5) finden sich Kunstwerke der frühen Moderne und eine Ausstellung zum Thema Bauhaus und Nationalsozialismus (www.klassik-stiftung.de/museum-neues-weimar), und im gegenüber gelegenen Bauhaus-Museum Weimar (Stéphane-Hessel-Platz 1) befindet sich die weltweit älteste Bauhaus-Sammlung, www.klassik-stiftung.de/bauhaus-museum-weimar

Die Rauminstallation „Konzert für Buchenwald“ gilt als eines der bedeutendsten Beispiele zum Thema Holocaust in der zeitgenössischen Kunst in Deutschland. Im Straßenbahndepot, Am Kirchberg 4, www.klassik-stiftung.de/rebecca-horn-installation

Die elf Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes „Klassisches Weimar“ sind allesamt einen Besuch wert, eine Auflistung und Infos unter www.weimar.de/kultur/unesco-welterbe