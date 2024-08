Den Hoorn - Künstlerdorf im Süden mit Strandgutmuseum

Das südlichste Dorf der Insel ist Den Hoorn mit gemütlichen kleinen Straßen, in denen viele Künstler wohnen. Die schöne Dorfkirche stand früher mitten im Dorf, die Häuser rundum wurden aber verlassen und inzwischen abgerissen, so dass sie inzwischen frei und sehr fotogen in der Landschaft steht. Der Turm steht ein wenig schief und hängt nach Südwesten. „Absichtlich“, erklärt unser Guide, „da der Wind immer von Südwesten weht.“

Und wenn der Wind weht, wird auch Strandgut an Land gespült: Glaubt man den freiwilligen Texeler Strandräubern, die die Fundstücke einmal wöchentlich am Strand aufsammeln, so ist Flora in De Koog das erste und größte Strandgutmuseum der Welt. Eine Vielzahl an verrückten, witzigen und außergewöhnlichen Einzelstücken sind hier zu finden. Und richtig viel angespülte Schuhe, meist linke. Flora ist interessant für die ganze Familie mit Spielplatz und Restaurant.