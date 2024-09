50 Jahre VW Golf: Zurück in die Zukunft

Die stilistischen Änderungen sind dezent: Das Gesicht ist vor allem beim Basismodell und in den komfortbetonten Varianten namens Life und Style noch aufgeräumter und klarer als bisher gezeichnet. Gut für die Sicherheit: In der höchsten der drei angebotenen Ausbaustufen leuchten die Frontscheinwerfer einen halben Kilometer weit, am Heck sitzen Rückleuchten mit neugestaltetem Innenleben.

Das Cockpit wird dominiert durch einen neuen Zentralbildschirm, der mit 10,4 oder 12,9 Zoll Diagonale angeboten wird und einen regelrechten Sprung nach vorn gegenüber dem bisherigen Modell darstellt. So gibt es oben und unten am Bildschirm jeweils einen fest programmierten Streifen mit berührungsempfindlichen Funktionstasten, und die unterhalb des Bildschirms angebrachten Sensor-Schieber sind endlich beleuchtet. Die zappeligen Sensorflächen am Lenkrad gehören der Vergangenheit an, es gibt dort wieder normale Tasten.

Das neue Infotainment-System, mit dem nicht zuletzt die zahlreichen Assistenzsysteme angesteuert werden, ist nicht nur leichter bedienbar, sondern es reagiert auch deutlich schneller als bisher. Die Kinderkrankheiten gehören endgültig der Vergangenheit an. Die Antriebe beginnen nicht mehr mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder, der ersatzlos entfällt und eh fast nichts anhängen durfte, sondern bei knapp 27.000 Euro mit einem 115 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder, der an eine manuelle Sechsgang-Schaltung gekoppelt ist und 1.500 kg ziehen darf.