Außerdem wird seit 2019 in den Sommermonaten ein Pop-up Glamping-Resort in den Hochalpen bei Laax auf 2.000 Metern betrieben. Es entstehen emotionale Campingerlebnisse, wichtige Themen sind Gastfreundschaft, Dienstleistung, Ökologie, Regionalität, Inklusion und der Mehrwert, der daraus geschaffen werden kann. Die Digitalisierung wird vorangetrieben, und zum ersten Januar 2024 fusionieren der ADAC, der niederländische ANWB und der Touring Club Schweiz ihre digitalen Aktivitäten in der gemeinsamen PiNCAMP GmbH. So entsteht das reichweitenstärkste Campingportal Europas, mit direktem Zugang zu 27 Millionen Mitgliedern der drei Mobilitätsclubs.

Der Blick nach vorn. Kooperationen, Konzepte mit unterschiedlichen Komponenten in den unterschiedlichsten Bereichen führen so den TCS Camping als Gestalter in die Zukunft. Das Thema Camping wird auf diese Weise breit aufgestellt sowie modern und attraktiv positioniert. Ein guter Weg, um zukunftsfähig die nächsten Jahrzehnte anzugehen. So sind nicht nur die 75 Jahre, sondern auch die positive Entwicklung ein echter Grund zu feiern. Für manche Urlaubsplanung mag so der Campingurlaub in der Schweiz mehr in den Fokus treten.