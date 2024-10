Caravan Salon 2024: Spendenaktion für die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik e.V.

Die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik e.V. in Düsseldorf wurde vor 45 Jahren von betroffenen Eltern, Ärzten und Kinderkrankenschwestern gegründet. Die Initiative setzt sich dafür ein, den an Krebs erkrankten Kindern mit Hilfe von Spendengeldern einen, oftmals letzten, Wunsch zu erfüllen, die Familien in dieser schweren Zeit zu unterstützen und die Behandlungsmöglichkeiten der Kinder zu fördern. Die Spendenaktion auf dem Caravan Salon ist eine Initiative des DoldeMedien Verlags aus Stuttgart und hat sich dank des persönlichen Engagements von Schirmherrin Barbara Schell von PhoeniX Reisemobile so positiv entwickelt.