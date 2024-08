Camping steht Kopf

In wenigen Tagen startet in Düsseldorf die Weltleitmesse der mobilen Freizeit, der Caravan Salon 2024. Im Vorfeld hat Camping, Cars & Caravans zehn Trends ausgemacht, die sich immer mehr durchsetzen und in den nächsten Jahren diese Urlaubsform richtig auf den Kopf stellen könnten.