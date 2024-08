Caravan Salon 2024

Als Weltleitmesse für mobiles Reisen schreibt sich der Caravan Salon alljährlich auf auf seine Fahnen, die gesamte Welt des mobilen Reisens abzubilden. In diesem Jahr findet die Messe bereits zum 63. Mal statt. Vom 30. August bis zum 8. September 2024 können Besucher ein vielseitiges Angebot rund um Caravans, Reisemobile und Campervans erleben – und natürlich auch die aktuellsten Trends. Dabei hat es die Caravaning-Branche aktuell aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht ganz leicht, denn die in den vergangenen Jahren explodierten Preise für Neufahrzeuge lassen trotz steigender Zulassungszahlen eine gewisse Kaufzurückhaltung erkennen.

Die Steigerungen insgesamt resultieren vor allem aus einem boomenden Vermietgeschäft, werden aber mit Zeitverzögerung dem Markt wieder zugeführt. In der Folge stehen die Höfe vieler Händler voll mit neuen Freizeitfahrzeugen unterschiedlicher Baujahre – was den Preisdruck noch erhöht. Stefan Koschke, Direktor des Caravan Salons, vermeldet dennoch ein großes Interesse der Aussteller „wir bieten wie im Vorjahr in 16 Hallen und dem Freigelände eine einzigartige Produkt- und Markenvielfalt an.“ Und so zeigen an den zehn Messetagen auch 2024 alle wichtigen internationalen Marktführer auf dem Salon ihre Produkte, ergänzt durch neue Aussteller. Stefan Koschke betont: „Die Branche bietet der Caravaning-Gemeinschaft nur bei uns in Düsseldorf diese beispiellose Bandbreite an Fahrzeugen, Produkten, Zubehör und Dienstleistungen.“

Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des Herstellerverbands CIVD, ergänzt: „Immer mehr Menschen wollen mit einem Freizeitfahrzeug verreisen. Diese Entwicklung ist seit über einem Jahrzehnt zu beobachten und hat auch unter den aktuellen schwierigen Rahmenbedingungen nicht an Fahrt verloren.“ Die Sehnsucht nach Natur und Erholung habe dem mobilen Urlaub einen enormen Stellenwert in der Gesellschaft beschert: „Caravaning wird nicht nur als Freizeitbeschäftigung betrachtet, sondern auch als Symbol für Lebensqualität, Freiheit und Selbstbestimmung.“