Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau

Darüber hinaus machen viele Orte am westlichen Bodensee mit Silhouetten von historischen und fiktiven Persönlichkeiten auf die Verbindungen aufmerksam, die die Region zum Kloster unterhielt. So waren es dem Kloster verpflichtete Bauern in Lehnshöfen, Fischer und Handwerker in der Umgebung, die die Versorgung der Mönche und den Erhalt des Klosters sichergestellt haben.

Sie erzählen im Jubiläumsjahr auf unterhaltsame Weise ihre Geschichten, ergänzende Erläuterungen finden sich via QR-Code im Netz. Den Weg zu den Silhouetten weist eine historisierende Faltkarte. Sie macht die Verknüpfungen zwischen Kloster und Region anschaulich, stellt die Persönlichkeiten hinter den Silhouetten in Geschichten vor und animiert dazu, sie zu besuchen – auf dem Bodanrück, im Hegau, in Konstanz und Kreuzlingen.

Und das reiche Erbe der Mönche von damals lebt weiter: Mit Innovationsgeist, Mut, Begeisterung und seiner Leidenschaft für gutes Bier etablierte Thomas Bundschuh 2016 eine Brauwerkstatt mit inzwischen Kult-Status auf der Insel Reichenau. „Auch wir wollen etwas bewegen, die Menschen begeistern, das ist unsere Passion“, so der Geschäftsführer von Inselbier. Bei einer Werkstattführung erfährt man, dass die handwerklich gebrauten Biere mit Gerste vom Bodensee und Hopfen aus Tettnang und dem eigenen Hopfengarten entstehen. Wer will, macht mit: Beim Brauseminar lernt man die Insel auf besonders genüssliche Weise kennen.