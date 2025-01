Ausflugstipps für Camper im Winter

Camp Adventure: Winter ist Hygge-Hochsaison

Was ist das dänische Geheimrezept gegen den Winterblues? Richtig, Hygge. Winter in Dänemark ist die Zeit für Ruhe und Rückzug. Langweilig wird es deswegen noch lange nicht. Die perfekte Kombination aus Gemütlichkeit und Abenteuer gibt’s bei Camp Adventure in Südseeland.

Mikroabenteuer wie Spaziergänge in der verschneiten Natur, Eisbaden am Strand von Faxe Plads, Schlittschuhfahren auf dem Axeltorv in Næstved oder vom 45 Meter hohen, spiralförmigen Aussichtsturm – dem Aushängeschild und Wahrzeichen vom Naturpark Camp Adventure – die Landschaft genießen, warten auf die Gäste von Camp Adventure.

Nach dem Schneevergnügen können sie sich in der privat buchbaren Sauna wärmen oder den Blick ins Tal von der eigenen Terrasse ihrer Jurte beim Lagerfeuer genießen. Wer sich in eine der sieben Tal-Cabins eingemietet hat, darf sich über ein heißes Bad in der eigenen Badewanne auf der Terrasse freuen und dabei die Sterne am Himmel beobachten. www.campadventure.dk/de