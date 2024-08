Wer mit dem eigenen Wohnwagen oder Reisemobil zum Caravan Salon nach Düsseldorf will und den P1 oder die Stellplatzorgie am Rheinufer nicht mag, wählt als Ausgangspunkt den ganzjährig geöffneten Campingplatz Lörick – am Rhein direkt gegenüber dem Messegelände. Leider gibt es keine Fähre, aber mit dem Rad ist man in 20 Minuten am Messegelände und die Öffentlichen brauchen rund 40 Minuten.