Als entspannendes Kontrastprogramm zu aufreibenden Fußballspielen lohnt ein kurzer Ausflug in Stadtparks oder ans Flußufer. So gibt es in Köln und Düsseldorf den Rhein, in Hamburg die Elbe und in Leipzig gleich drei Flüsse zu entdecken: die Weiße Elster, Pleiße und Parthe. Das glitzernde, ruhige Nass setzt malerische Flussufer, belebte Promenaden und die Skylines in Szene.

Alternativ können auch die Wanderschuhe ausgepackt werden. Während in München die Alpen aus nicht allzu weiter Ferne winken, beeindruckt Stuttgart mit grünen Hügel und Weinbergen und von Frankfurt aus ist der Taunus, ein Mittelgebirge, nicht weit entfernt. Perfekt, um nach einem spannenden Fußball-Match im Schoß der Natur neue Energie zu tanken.