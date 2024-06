Welt-Campingtag am 29. Juni 2024

Den Welt-Campingtag hat die UNWTO (UNO-Weltorganisation für Tourismus mit Hauptsitz in Madrid, Spanien) in den Reigen der Welttage wie Tag der Bildung, Weltwassertag, Weltfussballtag etc. aufgenommen. Vergangenes Jahr am Donnerstag, 29. Juni 2023 wurde zum ersten Mal der „Internationale Welt-Campingtag“ anlässlich des F.I.C.C. Camping Festivals in Zaton, Kroatien gefeiert. Wie die Caravaning- und Journalisten-Vereinigung CTJ nun meldet, soll am 29. Juni 2024 weltweit ganz bewusst auf diesen Tag eingegangen werden.