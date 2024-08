Nach drei Jahren Pause legt Bürstner den Averso wieder auf und renoviert auch gleich den Averso plus mit Hubbett. In der Version Harmony für knapp 4.500 Euro mehr lehnt sich der neue Averso sogar etwas an die legendäre Bürstner-Studie Harmony aus dem Jahr 2019 an, mit der auf dem CSD der Wiedereinstieg in die Oberklasse angekündigt wurde, was der Hersteller aber bis heute schuldig blieb.

Nun rollt ein neuer Averso auf einem Al-Ko-Chassis mit GfK-Boden und Dach vom Band in Sassenberg in die Mittelklasse. Bürstner bezeichnet ihn als komplette Eigenentwicklung. Die Karosserie lehnt sich aber schon etwas an die Geschwister von LMC und Dethleffs an. Der neue Averso ist in weißem Hammerschlag und glatten GfK in Grau zu haben. Er hat an Front und Heck wohlgeformte Applikationen. Als Plus bietet er 208 Zentimeter Stehhöhe, der Normalo 198 Zentimeter.