Grundriss und Ausstattung

Der Grundriss ist eine U-Sitzgruppe, bei der der Tisch abgesenkt werden kann und somit die Liegefläche entsteht. Praktisch natürlich, dass der vordere Bereich frei bleibt, man kann sich also noch im Anhänger bewegen und kommt noch an viele Stauräume. Die Grundbedürfnisse sind also gedeckt. Man kann sich an- und ausziehen, schlafen, kann aufs Klo oder einfach chillen und einen Film anschauen.

Aber der Tiny will ja auch Work können, also nicht nur Travel. Als kleiner Meeting-Raum lässt er sich also auch benutzen, der dreh- und schwenkbare Tisch ist gut zum Arbeiten, und der Full-HD-Smart-TV ist nicht nur zum Vergnügen, sondern darf auch bei Videokonferenzen mitarbeiten. Die Stromversorgung läuft in dem Fall über eine mobile Powerstation – für die Ganzjahresnutzung gibt es optional auch eine Standheizung.