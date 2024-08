DWT ZELTE • Halle 3 / F70

Ein neues aufblasbares Ganzzelt bei dwt trägt den Namen Prime Air HQ. Das „HQ“ im Namen dieser Messeneuheit signalisiert Käufern, dass dieses Air-In-Zelt aus High-Quality- Gewebe besteht. Dabei handelt es sich um ein besonders widerstandsfähiges Ripstop-Polyester-Material mit Fäden, die sowohl in Kett- als auch in Schussrichtung eingearbeitet werden und so eine dichte Rechenkästchenstruktur ergeben. Auf diese Weise kann dwt – ähnlich wie bei zahlreichen anderen Modellen auf HQ-Niveau – viel mehr Robustheit und Weiterreißfestigkeit am Luftzelt bieten. www.dwt-zelte.de