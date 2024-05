Caravan für mobiles Arbeiten: Fendt Apero #connect

Die Antwort von Fendt ist nun der Apero #connect. Dessen Herzstück ist seine Vielseitigkeit. Thomas Kamm, langjähriger Marketingleiter bei Fendt, erklärt: „Der Apero #connect bietet eine Grundausstattung, die auf die Bedürfnisse digitaler Nomaden, Influencer, Content Creator und Freiberufler zugeschnitten ist.

Es ist ein mobiles Zuhause und ein flexibler Arbeitsplatz zugleich. Der Wohn- und Arbeitsbereich passt sich spielend den Tagesbedürfnissen an, ohne aufwendige Umbauten.“ Die beeindruckend schnelle Umsetzung vom Konzept-Caravan zum serienreifen Apero #connect gelang den Merchingern auch, weil sie namhafte Partner für die speziellen Einrichtungskomponenten des #connect mit ins Boot holten

Schreibtische und Bürobestuhlung gehören ja eher nicht zur Standardausstattung bei Caravanhertstellern. So kommt der eingebaute Profischreibtisch „conference“ von Beaktor, der lässt sich samt Monitoren easy an die Wand klappen und schon wird die Büroecke zur Sitzgruppe. Ein besonderer Hocker von Aeris sorgt für ergonomisches Sitzen am Schreibtisch. Der Sitz des Swopper schwingt in alle Richtungen, was die Muskulatur von Rücken, Becken und Beinen stimuliert.

Für die optimale Internetverbindung sorgt das Paket stream & surf-net 2.0 der Rosenheimer Spezialisten für mobile Internetlösungen Antretter & Huber. Basis ist ein Apero 495 SFB mit Loungesitzgruppe im Heck und französischem Bett neben dem Bad vorn. Die Lounge bietet Platz für entspanntes Streamen, während das clevere Stauraumsystem von Silwy-Magnetleisten für sicheren Halt von Geschirr und Gläsern während der Fahrt sorgt. Pfiffige Details wie Halter für Kleinteile, ein faltbarer Hocker und natürlich hochwertige Lautsprecher machen die Verbindung von Arbeit und Urlaub perfekt. Der 7,22 Meter lange und 1.800 Kilogramm schwere Wagen kostet ab 33.300 Euro. www.fendt-caravan.com

