„Unser Team hat intensiv daran gearbeitet, das bisherige Sassino-Design zu modernisieren und eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Wir sind stolz auf das gelungene Ergebnis, mit dem wir nun auch für den Einsteigerbereich neue Maßstäbe in puncto Ästhetik und Funktionalität setzen. Es bietet unseren Kunden eine harmonische und stilvolle Umgebung und spiegelt unser Engagement für moderne und umweltbewusste Lösungen wider“, betont Marina Haubrich, Produktmanagerin und Designerin bei LMC.

Die Serienausstattung des Sassinos bleibt im Vergleich zum Modelljahr 2024 unverändert. Hinzu kommen praktisch herausnehmbare und waschbare Stoffboxen im Bad, die für zusätzliche Ordnung sorgen sollen. Verschiebbare USB- Steckdosen und Spots unter den Hängeschränken bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten.

Das Thema Nachhaltigkeit wird durch den Einsatz von PET-recycelten Gardinen und Polstern in warmen Erdtönen aufgegriffen. Letztere sind vom Stoff her nicht nur weich und einladend, sondern auch leicht zu reinigen. Ein zusätzliches Maß an Komfort und Sicherheit bietet das optionale verfügbare LMC Home Sensorpaket inkl. LMC Home Box. Den Sassino wird es in der Saison 24/25 in fünf Grundrissen geben. Die Preise starten bei 18.300 Euro. Mehr Infos auch hier.