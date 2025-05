Fazit

Das Wichtigste in dieser Preis- und Gewichtsklasse ist nicht nur die Ausstattung, sondern die Qualität. In Sachen Haptik und Verarbeitung steht der Next 380 einem „echten“ Fendt nicht nach. Look and Feel erinnern an den Apero.

Eingangs erwähnte ich eine interessante Beobachtung: Während ich mir den Next beim Händler angeschaut hatte, kamen einige Interessenten vorbei. Sie schauten hinein und schienen entzückt von „der schnuckeligen kleinen Kiste“. Nur jung waren sie nicht, eher am Übergang vom Arbeitsleben in die Rente. Vielleicht ist das ja die Next Generation, von der beim Caravaning alle sprechen.