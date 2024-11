Campingtoiletten-Systeme im Vergleich

Flüssiges und Feststoffe landen in getrennten Behältern, die sich einzeln entnehmen lassen.

Trockentrenntoilette

Funktionsweise: Urin und Feststoffe werden durch einen speziellen Einsatz mit Trichter in zwei getrennte Kanister geleitet. Der Urinkanister kann einfach in der nächsten Toilette entsorgt werden, die getrockneten Feststoffe kommen in den Restmüll oder auf den heimischen Komposthaufen. Preis: Modelle ohne Kurbel ab 350 Euro, Modelle mit elektrischem Rührwerk bis 1.350 Euro.

Pro

+ Wasserlos, ohne Zusätze

+ Hohe Unabhängigkeit dank langer Entleerungsintervalle

+ Kaum Geruchsbelästigung auch bei Entsorgung

+ Nach- und Umrüstung möglich

Contra

– Einstreu für Feststoffkanister kostet Geld, muss bevorratet werden und kann stauben

– Für Neueinsteiger möglicherweise etwas gewöhnungsbedürftig