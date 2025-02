Feuchtigkeitsmesser

Es gibt zwei Haupttypen von Feuchtigkeitsmessern, den kapazitiven Feuchtigkeitsmesser, der durch die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit oder Kapazität im Material die Feuchte misst, und das Widerstandsmessgerät, das mit Nadeln den elektrischen Widerstand im feuchten Material misst.

Erstere Methode benötigt keine Eindringung ins Material, da ein Sensor einfach auf die Oberfläche gelegt wird. Die Methode mit Nadeln ist genauer, kann aber kleinere Schäden an der Oberfläche verursachen. So werden Kontaktmessgeräte flach an die Wand gedrückt und langsam über die Fläche bewegt, um den Feuchtigkeitsverlauf zu überprüfen. Bei Nadelmessgeräten werden die Nadeln an verschiedenen Stellen in die Wand gesteckt und es können auch Veränderungen in der Tiefe gemessen werden. Die meisten Geräte zeigen den Feuchtigkeitsgehalt als Prozentsatz oder als Wert in Skalen an. Unter 2 % bedeutet trocken, 2–5 % erhöhte Feuchtigkeit und über 5 % ist kritische Feuchtigkeit.

Notieren Sie die Werte an verschiedenen Stellen, um ein Feuchtigkeitsprofil zu erstellen und besonders feuchte Bereiche zu markieren.

Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Toleranzen für Feuchtigkeit. Im Caravan ist Holz, Styropor (EPS) oder Hartschaum (XPS) maßgeblich. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die Ergebnisse beeinflussen. Messungen direkt nach Regen oder bei Kondensation sollten vermieden werden. Wenn hohe Feuchtigkeitswerte festgestellt werden, sollten Ursachen wie Lecks oder aufsteigende Feuchtigkeit beseitigt werden, bevor Sanierungsarbeiten beginnen.