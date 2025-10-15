Reisehandtuch LINNEA – natürlich unterwegs

Ein Lieblingsstück für alle, die gerne mit dem Camper unterwegs sind und Wert auf eine hochwertige, nachhaltige Ausstattung legen:
Das Reisehandtuch LINNEA von Valleys & Hills ist der ideale Begleiter – ob für den Roadtrip oder ein Campingabenteuer im Zelt. Was das Besondere an diesem Handtuch ist? LINNEA ist die plastikfreie Alternative zum Mikrofaserhandtuch – gefertigt aus 100 % GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und produziert unter fairen Arbeitsbedingungen in Portugal.
Und: Es ist wie geschaffen für das Camplife – leicht, saugfähig, schnell trocknend und angenehm weich auf der Haut. Dank seines kompakten Packmaßes und der zwei Schlaufen findet es in jedem Rucksack, Staufach oder Garderobenhaken Platz. Das Reisehandtuch gibt es für die ganze Familie: in sechs Farben und vier Varianten (klein, mittel, groß und als Strandtuch). Was noch für das mit viel Herzblut entwickelte Reisehandtuch LINNEA von Valleys & Hills spricht: Es macht das Reisen ein Stück schöner – für Sie und die Natur.
Mehr Infos auf: www.valleysandhills.de
