Familien
> Reisehandtuch LINNEA – natürlich unterwegs

Reisehandtuch LINNEA – natürlich unterwegs

15.10.2025
Bild: Valleys & Hills

Ein Lieblingsstück für alle, die gerne mit dem Camper unterwegs sind und Wert auf eine hochwertige, nachhaltige Ausstattung legen:

Das Reisehandtuch LINNEA von Valleys & Hills ist der ideale Begleiter – ob für den Roadtrip oder ein Campingabenteuer im Zelt. Was das Besondere an diesem Handtuch ist? LINNEA ist die plastikfreie Alternative zum Mikrofaserhandtuch – gefertigt aus 100 % GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und produziert unter fairen Arbeitsbedingungen in Portugal.

Und: Es ist wie geschaffen für das Camplife – leicht, saugfähig, schnell trocknend und angenehm weich auf der Haut. Dank seines kompakten Packmaßes und der zwei Schlaufen findet es in jedem Rucksack, Staufach oder Garderobenhaken Platz. Das Reisehandtuch gibt es für die ganze Familie: in sechs Farben und vier Varianten (klein, mittel, groß und als Strandtuch). Was noch für das mit viel Herzblut entwickelte Reisehandtuch LINNEA von Valleys & Hills spricht: Es macht das Reisen ein Stück schöner – für Sie und die Natur.

Mehr Infos auf: www.valleysandhills.de

Mehr zum Thema

image
Tipps & Termine

Familienabenteuer im Lausitzer Seenland: Sagen, Wölfe & Radtouren durch die Herbstlandschaft

Das Lausitzer Seenland ist ideal für Radtouren, grade auch mit der Familie. Auf Tagesradt...
image
Wintercamping

DEKALIN – Spezialist für professionelles Kleben und Dichten

Sie wollen Solarpanels auf ihrem Fahrzeugdach verkleben? Die Fenster in ihrem Camper brauc...
image
Profitest

Profitest LMC Sassino 470 K (2025): Einsteiger-Wohnwagen für die Familie mit großem Bettstauraum

Der LMC Sassino 470 K fügt sich mit dem Facelift in die Optik der Sassenberger LMC-Modell...
image
Camping

Wintercamping Arosa: Skiurlaub für Familien

Wintercamping Arosa für die ganze Familie: Tipps für Stellplätze, kindgerechtes Skiverg...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenlos das Whitepaper herunterladen!

Offroad Reisen mit dem Campervan

Sie träumen von Offroad-Reisen mit dem Campervan? Unser exklusives Whitepaper bietet Ihnen Profi-Tipps für Fahrten in schwierigem Terrain, einen praktischen Ausrüstungs-Guide und wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten in Problemsituationen – damit Sie bestens vorbereitet ins Abenteuer starten. Sichern Sie sich jetzt geballtes Expertenwissen von Offroad-Spezialist Matthias Göttenauer und holen Sie sich Ihr kostenloses PDF!
Jetzt herunterladen