In Schwarzkollm passieren Radler den Erlebnishof Krabat-Mühle, wo Familien in die Traditionen und Sagenwelt der Sorben eintauchen können. Bei Führungen an allen Oktoberwochenenden erfahren sie mehr über den gutmütigen Zauberer Krabat und über die bewegte Geschichte der Mühle. Vom 30. September bis 1. Oktober feiert der Erlebnishof Erntedankfest, am 15. Oktober ein Drachen- und Schlachtefest.

Auf die Spuren der Bergleute begeben sich Familien auf der 37 Kilometer langen Rätsel-Radtour um den Senftenberger – und den Geierswalder See. Unterwegs kommen Radler am Museum Schloss und Festung Senftenberg vorbei, das in den Herbstferien zu spannenden Führungen in die Sonderausstellung „Oh diese Schule – von der Schiefertafel zum Polylux“ einlädt. Ein Tipp für Familien mit kleinen Kindern ist die Veranstaltung „Pittiplatsch auf Reisen“ im Bürgerhaus Wendische Kirche in Senftenberg am 28. Oktober.