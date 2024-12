Heizen mit Strom im Wohnwagen – ist das Geld verbrannt?

Was kostet das Heizen mit Strom?

Aber wie steht es mit den Kosten? Die Rechnung ist einfach: Wenn eine Heizung, wie in etwa die Ultraheat, mit durchschnittlich 1.000 W arbeitet, um einen kleineren Caravan auf Temperatur zu halten, wären das in einer Stunde ein Verbrauch von 1 kWh, also 24 kWh am Tag. Macht zwischen 50 und 90 Cent pro Stunde. Ein Wintertag im mollig warmen Caravan käme so auf mindesten 12 Euro bei durchgängigem Betrieb.

Nun läuft so eine Elektroheizung ja nicht permanent. Gute Systeme haben Temperaturfühler und regeln sich selbstständig. Trotzdem bleibt der Stromverbrauch recht hoch. Eine Alternative wäre selbst erzeugter Strom, der über ein Solarpanel oder sogar ein Windrad entsteht. Zwingend ist dann natürlich eine Speichermöglichkeit. Momentan kosten 1.000 W Speicherkapazität rund 500 Euro. Nun könnte jeder selbst errechnen, was dann eine durchwärmte Nacht kosten würde.

Bevor jetzt aber der Taschenrechner gezückt wird, hier Beschränkung der Kalkulation: Wie oben beschrieben könnte im Schnitt ein Kilowatt reichen, um den Caravan mollig warm zu halten. Diese Energie im Winter zu erzeugen, ist aber fast unmöglich oder sehr teuer. Allein der Speicher für den sonnen- und windlosen Zeitraum würde über den Daumen gepeilt 5.000 Euro kosten und muss dann ja auch noch in wenigen Stunden gefüllt werden. Ein fast sinnloses Unterfangen im Winter.

Fazit: Die Übergangsphase beim Heizen kann mit Strom realisiert werden, wer Wintercamping machen will, kommt an Gas nicht vorbei. Die Energiedichte von Gas ist einfach unschlagbar, denn in einem Kilogramm Propangas sind 12,87 kWh Energie gespeichert. Das Gewicht einer LiFePO4-Batterie wird in der Regel mit knapp 10 kg pro kWh angegeben – noch Fragen?