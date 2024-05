Egal ob kurzer Wochenendtrip oder ausgiebiger Campingurlaub – Reisen mit dem eigenen Campingfahrzeug erfreut sich großer Beliebtheit. Rund 13 Millionen Deutsche betreiben gerne Camping oder Caravaning. Über zwei Millionen Deutsche besitzen einen Wohnwagen (Quelle: Statista, die auch nicht zugelassene mitrechnet). Für die mit Kennzeichen gelten spezielle Verkehrsregeln, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.

Der CCC und der ACV Automobil-Club Verkehr gibt Ratschläge, worauf besonders zu achten ist. Dazu gehören grundlegende Verkehrsregeln, gesunder Menschenverstand und Gelassenheit. Fahren mit einem Caravangespann ist kein Hexenwerk, trotzdem sollten ungeübte vor dem ersten Mal im Straßenverkehr üben. das gelingt am Wochenende im Industriegebiet oder auf großen Parkplätzen am Besten. Enge Kurven und Rangieren sollten hier im Mittelpunkt stehen. Alles andere ist wie immer, nur das etwas mehr Gewicht am Heck des Autos zieht und dadurch mehr Druck am Gaspedal erfordert.