Die Schaltung

Ketten- oder Nabenschaltung? Auch hier ist ein eindeutiger Trend zu erkennen. „Kompakte E-Bikes werden mittlerweile fast ausschließlich mit Mittelmotor (siehe Kasten unten) und Nabenschaltung angeboten“, erklärt Erhard Mott. Er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit E-Bikes, betreibt im baden-württembergischen Lauda (zwischen Würzburg und Heilbronn) die E-Bike Erlebniswelt Mott. „Die Nabenschaltung hat sich als besonders robust, wartungs- und verschleißarm bewährt. Anders als Kettenschaltungen sind sie völlig unempfindlich gegenüber Beschädigungen beim Transport, und auch Staub, Sand und Feuchtigkeit haben keine Chance, das in der Nabe geschützte Schaltgetriebe zu beschädigen.“ Der Vorteil einer Kettenschaltung liege im Grunde nur in deren geringerem Gewicht von rund einem Kilogramm.

Gut zu wissen: Eine Nabenschaltung erfordert es, das Getriebe beim Schaltvorgang kurz zu entlasten – der Fahrer muss also aufhören zu treten, um den Gang wechseln zu können. Vor allem beim Runterschalten am Berg mag dies zunächst hinderlich erscheinen – doch mit etwas Übung ist das in der Regel kein Problem. Tipp: Frühzeitig runterschalten – und nicht so lange in einem Gang fahren, bis gar nichts mehr geht.