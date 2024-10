Kühlschränke mit Absorber-Technik

Die Absorbertechnik musste in der Vergangenheit einiges an Kritik einstecken. Wartungsintensive Gasbrenner bemängelten die einen, grundsätzlich mäßige Leistungsfähigkeit monierten die anderen. Tatsächlich schwächelt der Absorber nicht nur mit verschmutztem Gasbrenner, sondern hin und wieder sogar am Landstrom. Zwei Ursachen lassen sich ausmachen:

Punkt 1: Der Camper steht nicht perfekt nivelliert – eine Ausgangslage, die es dem Absorber in jeder Betriebsart unmöglich macht, zur Höchstleistung aufzulaufen. Daher gilt: Reisemobil oder Caravan mit einem Absorber an Bord müssen bestmöglich, im Idealfall aufs Grad genau nivelliert werden. Die zweite Ursache – und dafür kann der Absorber nur bedingt etwas: Der Landstromanschluss mancher Campingplätze, meist in Südeuropa, liefert keine 230 Volt (mitunter liegen nur 200 bis 210 Volt an). Dies hat erheblichen Einfluss auf die Performance des Absorbers.

Dirk Valder, Produktmanager bei Thetford, erklärt: „Liegt die Spannung auf dem Campingplatz bei nur 200 Volt, stieg die Temperatur im Kühlfach älterer Absorberkühlschränke von vier auf 22 Grad, im Eisfach von minus 12 auf minus 2,7 Grad.“ Doch bei den neuen Thetford-Absorber-Geräten gibt Valder Entwarnung. „Mit Einführung der N4000-Serie sind wir technisch auf einem völlig neuen Level. Diese Geräte tolerieren die geringe Spannung, Leistungseinbußen müssen Camper nicht befürchten.“ Ein gravierender Nachteil der Absorbertechnik dürfen wir somit als getilgt notieren.

Ein weiteres Problem für den Absorber liefern allerdings die Euro-6- und Euro-7-Motoren der Basisfahrzeuge. Hohe Spannungsschwankungen des Lichtmaschinenstroms machen es dem Absorber quasi unmöglich, richtig in Schwung zu kommen. Mitunter kühlen die Aggregate während der Fahrt überhaupt nicht. Doch auch der Kompressor ist davon betroffen. Sackt die Batteriespannung während der Fahrt unter ein bestimmtes Niveau, wird auch hier das Bier warm.