Komfortable Technik kostet extra

Doch insgesamt hat der Senara bei allen Wohntestern in weiten Teilen einen guten Eindruck gemacht. Von der praktischen zentralen Anschlussbox für Wasser und Strom über die Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder und LED-Licht in der Markisenleiste bis zur Bordtechnik mit Warmluft, Warmwasser, Zweiflammkocher und großem Kühlschrank kam die Ausstattung gut an. So komfortabel wird der Senara aber erst mit etlichen Extras, die den Preis von gut 25.000 Euro auf über 30.000 Euro heben. Auch die Karosserie machte auf alle einen hochwertigen Eindruck.