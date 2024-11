Der c’go up 525 KR schafft mehrere Spagate auf einmal: ein halbwegs handlicher Caravan mit Schlafplätzen für die Großfamilie, ein Einsteiger, der fast reisefertig ausgestattet dem Campingneuling die Auswahl vieler nötiger Optionen erspart, ein 1,8-Tonnen-Caravan mit sehr viel Zuladung und annehmbarem Komfort, auf Wunsch günstig im Paket erweiterbar. Das alles bringt der Dethleffs mit. Dafür kann man keinen bis ins letzte Detail ausgefeilten Karosserie- und Möbelbau erwarten. Insgesamt kann der c’go up 525 KR, was er soll – eine Menge Schlaf- und Wohnraum bieten. Mehr Infos: www.dethleffs.de