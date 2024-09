Profitest Fendt Diamant 560 SGW

Innen wie außen schafft dieser Diamant einen starken Auftritt, da gibt es keine Frage. Mit all der feinen komfortablen Technik an Bord und hochwertigen, aber schweren An- und Einbauteilen wie Polstern bräuchte er aber wirklich eine 2,2- oder gar 2,3-Tonnen-Achse, die der Wettbewerb anbieten kann. So ist der Zweipersonengrundriss ein absolutes Edelteil, aber in der Zuladung doch eher begrenzt. Und als Standcaravan ist der Diamant definitiv zu schade. Da bleibt nur abzuwägen, wie viel zusätzlicher Luxus es sein muss, damit die Reise elegant und sicher vonstatten gehen kann.

Der Fendt Diamant gehört traditionell zum Besten und Schönsten, was die Caravan-Oberklasse bietet. Mit maximal zwei Tonnen Gesamtmasse auf einer Achse lassen sich die schweren Karosseriekomponenten und der mittlerweile liebgewordene Luxus aber nicht mehr problemlos vereinen. Immerhin wiegt die Sonderausstattung im Testwagen fast 200 Kilogramm, und es ginge noch mehr. Da hilft nur das Motto „weniger ist mehr“ – bei der Ausstattung oder beim Gepäck. Mehr Infos: www.fendt-caravan.com