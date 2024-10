Tauft eine Premiummarke ihre neue Caravanbaureihe Cazadora – so in etwa als „goldenes Haus“ zu übersetzen – darf man schon einiges erwarten. Außen tritt der Tabbert Cazadora ganz im Stil der Familienoptik aus Mottgers auf: feine Linien in der Beklebung, dunkle Fenster- und Klappenrahmen, das FoldXpand-Heck, die Cateye-Leuchten – alles da, was einen modernen Tabbert auszeichnet. Es gibt die neue Mittelklasse – wie man am Testwagen sieht – auch mit Rahmenfenstern und Glattblech. Innen ist der Cazadora modern zweifarbig mit geraden hellen Kappen und Türen im dunkleren Korpus eingerichtet. Die Ambientebeleuchtung unterstreicht, gegen Aufpreis, die tendenziell luxuriöse Anmutung ebenso wie die handgefertigten Wandpaneele in Filz und die Fotowand in der Sitzgruppe.