Mit dem Aufbau des Averso gibt es keinerlei Probleme. Bug, Heck und Dach sind aus GfK, die Seitenwände aus Alu Hammerschlag. Die jährliche Dichtigkeitsprüfung ergab bis jetzt keinerlei Mängel. Das Interieur hat mich persönlich noch nie so richtig begeistert, allerdings auch bei zahlreichen anderen Herstellern nicht. Schon alleine diese Schiebevorhänge mit angedeuteten Schals in zum Teil schrecklichen bunten Mustern sind meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und doch gibt es 2024 kaum etwas anderes zu sehen auf der CMT. Wenigstens sind sie im Bürstner uni gehalten. Irgendwann muss da mal eine Umgestaltung her.

Die Oberschränke in Hochglanz hätte es für mich auch nicht gebraucht, aber die Kombination aus dunklem Holzdekor mit beige ist zeitlos und immer noch hübsch anzuschauen. Aber die Geschmäcker sind da sicher unterschiedlich. Alles in allem bereuen wir unsere Kaufentscheidung überhaupt nicht. In den nächsten Jahren werden wir wohl weiterhin die neuen Modelle begutachten, aber trotzdem bei unserem Hubbett-Caravan bleiben. Denn alles Gute kommt bekanntlich ja von oben.