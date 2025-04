Grundriss und Aufbau

Der Pantiga 550 TDL bietet ein französisches Bett im Bug sowie die Möglichkeit, die Hecksitzgruppe in zwei weitere Schlafplätze umzuwandeln. Das Innendesign spricht gezielt ein jüngeres, designbewusstes Publikum an und hebt sich stark von der traditionellen Optik älterer Tabbert-Modelle ab. Große Fenster sorgen für eine helle Atmosphäre, während die durchdachte Innenraumgestaltung ein modernes und wohnliches Ambiente schafft.

Die Außenhülle des Wohnwagens besteht aus einem EPS-hartschaumgedämmten Sperrholzsandwich mit GFK-Beschichtung auf dem Dach, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschäden bietet. Eine zusätzliche Antidröhn-Beschichtung reduziert den Körperschall. Die Belüftungsöffnungen am Heck sind eine stilistische Hommage an frühere belüftete Dachkonstruktionen, obwohl sie heute funktional sinnlos sind. Das Dach des Pantiga ist, wie bei allen Caravans, unbelüftet und besteht aus einem EPS-hartschaumgedämmten Sperrholzsandwich mit einer oberseitigen GFK-Beschichtung, was die Sicherheit gegen Hagelschäden erhöht. Unter der GFK-Beschichtung ist ein körperschallminderndes Antidröhnvlies eingebaut. Die Seitenwände aus Alu-Glattblech haben eine leicht beige Oberfläche, und die schwarz getönten Fenster geben dem Wohnwagen eine elegante Optik. Eine 70 cm breite Premium-Tür mit Doppelverriegelung und integrierter Getränkekühltasche erleichtert samt Coupe-Einstieg den Zugang.

Der Pantiga 550 TDL ist mit 2,50 Metern Breite ein wirklich großzügig geschnittener Einachser. Während er auf Fernstraßen problemlos zu fahren ist, erfordert er in engen Straßen etwas mehr Aufmerksamkeit. Dank seines geringen Gewichts lässt er sich auch ohne Mover gut manövrieren. Die serienmäßige Antischlinger-Kupplung von Knott und das ETS-System sorgen für eine sichere Straßenlage, auch auf unebenen Fahrbahnen. Allerdings war die Kupplung in unserem Test zunächst schwergängig, was sich mit der Nutzung jedoch verbessern dürfte.

Die Fenster des Pantiga 550 TDL sind zwar dunkel getönt, lassen aber innen viel Licht durch. Die Seitenfenster kommen ohne Gardinen aus. Im Heck sorgen dezente Flächenvorhänge für Sichtschutz. Die Verdunklungsrollos lassen sich von unten nach oben ziehen, sodass Licht von oben weiterhin einfallen kann. Eine dimmbare LED-Lichtwand außen ergänzt das Lichtkonzept, während im Innenraum gezielt platzierte Leuchten für eine angenehme Atmosphäre sorgen.