Die Seitendinette links im Heck ist mit ihren beiden Aufstellfenstern über Eck und den separaten Armlehnenpolstern richtig gemütlich.

Auch die Größe des stabilen Tischs geht voll in Ordnung. Unpraktisch aber: Die Tischplatte ist in zwei Kunststoffhaltern statt in einer Schiene eingehängt – so lässt er sich nicht seitlich verschieben, und der enge Zugang am Bad vorbei und um die Tischplatte herum auf die hintere Sitzbank ist somit unnötig mühselig.

Zur Nacht hängt man die Tischplatte auf Höhe der Sitztruhen ein und arrangiert Sitz- und Lehnenpolster zur Liegefläche. Hier schläft man auch ohne Holzlattenrost erstaunlich gut. Ein LED-Schwenkspot spendet Licht zum Lesen.