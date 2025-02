Der Touring 430 lässt sich mit den vier auskurbelbaren Stützen schnell stabilisieren. Die Fliegengitter an Fenstern und Türen sind ein großes Plus, insbesondere das an der Tür, das uns sehr gut gefiel und Insekten vom Inneren des Wohnwagens fernhielt. Das Plissee in Kombination mit dem Fliegengitter ist einfach komfortabel. Eine wirklich bessere Lösung, obwohl teilweise etwas schwergängig.

Das Hubdach ermöglicht eine weitere Luftzirkulation und lässt viel Frischluft herein, was besonders an heißen Tagen angenehm war. Natürlich lässt es auch viel Licht rein. Wer dunkel schlafen will, muss es nachts einklappen.