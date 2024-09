Wohntest Knaus Yaseo 500 DK

Die Innenaufteilung des Yaseo 500 DK ist sehr speziell – und unserer Meinung nach für einen Reiseurlaub nicht optimal. Denn wie in einem sehr kleinen Caravan hat man in dem sieben Meter langen Gefährt entweder einen Tisch oder das Bett zur Verfügung, aber eben nicht beides gleichzeitig. Im Innenraum vorn befindet sich eine große Klappe an der Wand: Ist diese hinaufgeklappt, hängt an der Wand ein Tisch, den man wiederum herunterklappen muss. Die Sitze rechts und links an den Außenwänden passen dann zum Essen am heruntergeklappten Tisch. Bei hinaufgeklapptem Bett, also mit Tisch, ist das Bugfenster verdeckt.

Klappt man die große Klappe an der Bugwand nach unten, erscheint ein großes und komfortables Doppelbett. Das ändert aber nichts daran: Entweder Tisch oder Bett. Wer keine Lust auf täglichen Umbau verspürt, hat eben in diesem Wohnwagen keinen Tisch. Offensichtlich gingen die Konstrukteure davon aus, dass man eine Markise ausfährt oder ein Vorzelt aufbaut und den Esstisch draußen stehen hat. Bei Dauercamping im Sommer wird man das wohl so machen. Bei einem häufigen Ortswechsel aber macht das keinen Sinn, und auch beim Wintercamping wird man nicht im Vorzelt in der Kälte sitzen wollen.

Sehr praktisch aber sind die vielen Staufächer vorn an allen Seiten des Bettes sowie die zusätzliche Seitentür, durch die man an auch von außen an den Seitenschrank vorn und an einen Schubkasten kommt.