Wohntest Fendt Apero 495 SKM

Das im Bug befindliche Doppelbett ist durch die hochwertige Matratze bequem und kann nach oben geklappt werden, sodass der darunter befindliche große Stauraum nicht nur von außen über die Ladeluke, sondern auch von innen problemlos erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang ist jedoch Achtsamkeit geboten, da sich die Bettlaken beim Aufklappen in den herabgelassenen Verdunkelungsrollos in deren Griffen verfangen und diese dadurch beschädigt werden können.

Insgesamt verfügt der Fendt Apero 495 SKM durch einen großen Kleiderschrank und die über der Mittelsitzgruppe und dem Doppelbett umlaufenden Hängeschränke zwar über ordentlich Stauraum, allerdings fehlt im Kinderbereich eindeutig ein Kleiderschrank. Was die sprichwörtliche Fendt-Qualität angeht, ist der Apero ein Kompromiss. Die verwendeten Materialien, Beschläge und Einbauteile sind alle guter Standard. In manchen Details wirkt die Modernität der Qualität geschuldet, was aber auch am Leichtbau liegen könnte. Unser 495 SKM wog leer über 1.450 kg und dürfte 1.800 kg wiegen. Das darf nicht jedes Familienauto ziehen.